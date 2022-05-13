Животные в Нур-Султане (Астане) постепенно набирают свою популярность. Всё чаще можно встретить на улицах города гуляющих с собакой людей. И, конечно, не угасает интерес к кошкам – любимицам многих женщин. С появлением большого количества домашних питомцев появляется потребность в хорошем зоомагазине, где можно приобрести всё необходимое.

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